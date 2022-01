Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße/ Lack an Autos zerkratzt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Friedrich-Ruin-Straße Lack an Autos zerkratzt. Bisher sind der Polizei vier beschädigte Autos bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr am Freitag (28.01.22) und 14 Uhr am Sonntag (30.01.22). Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz vor dem Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg.

Die Polizei in Dülmen prüft den Zusammenhang zu einem Fall vom Samstag (29.01.22) am Ginsterweg. Zwischen 7 Uhr und 19.15 Uhr haben Unbekannte auch dort den Lack eines Autos zerkratzt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

