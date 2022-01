Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Betrüger über Messenger erfolgreich

Coesfeld (ots)

Betrüger haben bei einem Ascheberg Paar Geld erbeutet. Die Täter gaben sich am Freitag (29.01.22) über einen Messenger als Sohn aus, der für ein neues Laptop Geld brauche. Angeblich komme er nicht an sein Konto.

Nachdem das Geld überwiesen wurde, bekam das Ascheberger Paar Zweifel. Sie riefen ihren Sohn an, wodurch der Betrug auffiel.

Die Polizei weist erneut darauf hin: Seien sie generell skeptisch, wenn sie von fremden Rufnummern kontaktiert werden und sich jemand als Angehöriger ausgibt. In vielen Fällen wird von einer fremden Person angegeben, dass ein Angehöriger in Not geraten ist und deshalb finanzielle Hilfe benötigt wird. Häufig sollen die geforderten Gelder ins Ausland transferiert werden. Falls sie Bedenken haben, dass es sich bei dem Anrufer um einen Verwandten handelt, legen sie auf und rufen sie selbst zurück. Bei generellen Zweifeln verständigen sie über Notruf die Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell