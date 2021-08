Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendieb entwendet Portemonnaie

Borken (ots)

An der Kasse eines Verbrauchermarktes bemerkte am Samstag eine Geschädigte den Diebstahl ihrer Geldbörse. Das Portemonnaie lag zur Tatzeit verstaut in einem Kühlkorb, den die Geschädigte in ihren Einkaufswagen gestellt hatte. Zu dem Geschehen kam es an der Heidener Straße zwischen 15.10 und 15.20 Uhr. Ein circa 30 Jahre alter, großer Mann mit asiatischem Aussehen könnte der Dieb gewesen sein. Die Geschädigte gab an, dass der mit einer dunklen Basecap und kurzen Hose bekleidete Mann ihr sehr nahe gekommen sei. Ohne etwas gekauft zu haben, habe der Verdächtige den Markt verlassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

