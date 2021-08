Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Parkplatzrempler mit Folgen

Gescher (ots)

Mehrere Hundert Euro wird die Beseitigung des Schadens kosten, den ein Unbekannter an einem Auto im Gescher angerichtet hat. Der weiße Opel stand auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Bahnhofstraße, als es am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.20 Uhr zu dem Verkehrsunfall gekommen ist. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260.

