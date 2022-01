Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Große Viehstraße

Sachbeschädigung durch Knallkörper

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 29.01.2022, 22.27 Uhr, meldeten mehrere Anwohner in Coesfeld, Große Viehstraße, laute Knallgeräusche und sahen Rauch aus einer Baustellentoilette austreten. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass an der Baustellentoilette mehrere Plastikteile beschädigt waren. Dies war augenscheinlich auf die Explosion mehrerer Böller zurückzuführen, die in den Fäkalienbehälter der Toilette geworfen wurden. Zeugen hatten beobachtet, dass sich zwei junge Männer unmittelbar nach der Explosion entfernt hatten. Diese sollen mit dunklen Jacken bekleidet gewesen sein, einer trug eine Baseballkappe. Hinweise dazu nimmt die Polizei Coesfeld unter Tel. 02541-140 entgegen.

