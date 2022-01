Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Toni-Turek-Straße

Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Do., 27.01.2022, 08.00 Uhr - Fr., 28.01.2022, 10.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Personen ein Fenster an einer Doppelhaushälfte in Nottuln, Toni-Turek-Straße, auf und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

