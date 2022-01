Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bäckerstraße/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Unbekannte am Wochenende in ein Einfamilienwohnhaus in Lüdinghausen. Die Einbrecher schoben zunächst eine Rollade hoch und manipulierten anschließend der Terrassentür. Dadurch ging die Scheibe zu Bruch und es gelang ihnen in das Innere zu kommen. Die Innenräume durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenerstattung keine Angaben gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (28.1.) 8 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

