Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einer 67-jährigen Dülmenerin am Freitag (28.01.22) die Geldbörse gestohlen. Gegen 10.40 Uhr war sie im Aldi an der Münsterstraße einkaufen. Im Geschäft rempelte eine unbekannte Frau die Dülmenerin an, die ihr Portemonnaie in der Hand hielt. Auf dem Weg zur Kasse bemerkte sie den Diebstahl.

Die Unbekannte ist weiblich, etwa 60 Jahre alt. Sie sprach gebrochenes Deutsch, hatte gefärbte Haare in dem Ton blond-rostig/rot-blond. Sie hatte eine normale Figur. Die Unbekannte trug eine schwarze Corona-Maske. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

