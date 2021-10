Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Tageswohnungseinbruch in der Adlerstraße - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Opfer von Einbrechern wurde ein Paar in Malsch in der Adlerstraße am Montag um die Mittagszeit. Die Diebe erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Ein Nachbarjunge sah gegen 12.15 Uhr beim Verlassen der elterlichen Wohnung zwei Personen, einen Mann und eine Frau, auf der Außentreppe vor dem Nachbarhaus stehen. Bei diesem Pärchen könnte es sich um die Täter gehandelt haben, zumal diese zuvor an dem Anwesen geläutet hatten.

Die Hauseingangstür wurde wohl mit einem Schraubendreher aufgehebelt und anschließend wurden sämtliche Räume der Wohnung durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Außerdem fehlte ein Kaffeevollautomat, der eventuell zur Tarnung mitgenommen wurde.

Der Nachbarsjunge, der die beiden mutmaßlichen Täter gesehen hat, konnte diese beschreiben. Der Mann war ungefähr 45 Jahre alt und auffallend dick. Außerdem war er fast 190 cm groß und hatte eine Glatze. Er war bekleidet mit einer schwarzen Reißverschlussjacke und hatte einen hellen Teint. Die Frau war ungefähr 40 Jahre alt und hatte lange, braune Haare. Sie trug eine pinkfarbene Jacke.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

