POL-KA: (KA)Östringen-Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Wohnwagen

Karlsruhe (ots)

Einen kompletten Wohnwagen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße in Östringen entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

Der Wohnanhänger der Marke FENDT Caravan, Farbe weiß, mit dem amtliches Kennzeichen MO-JP 2019 wurde zuletzt kurz vor Mitternacht durch die Eigentümerin gesehen.

Zeugen die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Theodor-Heuss-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 in Verbindung zu setzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

