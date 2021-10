Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

A8 - Mit Schutzplanke kollidiert

Karlsruhe (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Fahrmanövers das am Samstagmorgen auf der Bundesautobahn 8 zu einem Verkehrsunfall führte. Ein 27-jähriger Daimler-Benz-Fahrer war gegen 5.30 Uhr, von Frankfurt kommend auf der Überleitung in Richtung Stuttgart unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Vito verlor und nach links in die Leitplanken geriet. Bis sein Fahrzeug stoppte hatte dieses mehr als zehn Schutzplanken-Elemente beschädigt. Der Fahrer und seine beiden Begleiter blieben indes glücklicherweise unverletzt.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell