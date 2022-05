Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte in der Nacht auf Dienstag mit einem Lkw ein Auto in Wertheim und flüchtete anschließend. Gegen 23.15 Uhr touchierte der Laster den in der Straße "Blättleinsäcker" geparkten Tesla. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Vergangene Woche Mittwoch flüchtete in Lauda-Königshöfen ein Fahrradfahrer nach einem Unfall mit einem anderen Radfahrer. Gegen 14.50 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Lauda und Königshofen unterwegs. An der dortigen Bahnunterführung kam dem Mann ein Radfahrer auf einem Pedelec auf der Fahrbahnmitte entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 33-Jährige mit seinem Drahtesel nach rechts aus und prallte gegen die dortige Mauer. Nach dem Aufprall stürzte der Mann zu Boden. Anstatt anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Pedelec-Fahrer davon. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in den vergangenen Tagen die Wände eines Treppenhauses eines Einkaufszentrums in Bad Mergentheim. Zwischen letzter Woche Montag und dieser Woche Montag begaben sich die Täter in das Treppenaus des Gebäudes in der Johann-Hammer-Straße. Dort sprühten und malten sie mit Farbe verschiedene Schriftzüge und Bilder an die Wände. Zudem wurden die Wände der Damentoilette mit einem Schwarzen Stift beschmiert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrzeug mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagvormittag und Montagvormittag beschmierten Unbekannte ein Auto in Bad Mergentheim. Zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr begaben sich die Täter zu einem in der Buchener Straße geparkten silbernen Ford Fusion und beschmierten den Wagen mit Farbe. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Katalysatorendiebstahl - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten vergangene Woche die Katalysatoren aus mehreren in Bad Mergentheim-Edelfingen abgestellten Fahrzeugen. Zwischen Dienstag, gegen 19 Uhr, und Mittwoch, gegen 14 Uhr, begaben sich die Täter zu einem Autoservice in der Wilhelm-Frank-Straße und machten sich an den dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Insgesamt bauten die Unbekannten drei Katalysatoren aus den Pkw aus und entwendeten diese. Insgesamt entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden. Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montagnachmittag mit einem Fahrzeug ein Metalpfosten in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Zwischen 16 Uhr und 16.50 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den Pfosten in einer Hofeinfahrt in der Wolfgangstraße. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 793154990, zu melden.

