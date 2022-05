Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Erlenbach: Lkw in Baustelleneinrichtung - Diesel ausgelaufen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A6 bei Erlenbach kollidierte ein Lkw mit einer Betongleitwand. Der Fahrer war gegen 5 Uhr auf der A6 zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm unterwegs. Dort fuhr er aus bisher unbekannter Ursache auf eine Betongleitwand und blieb auf dieser mit seiner Zugmaschine samt Auflieger hängen. Hierdurch wurde der Tank aufgerissen und rund 500 Liter Diesel liefen aus. Eine Gefahr für die Umwelt liegt nach aktuellem Stand nicht vor. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für die Aufräum- und Reinigungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Heilbronn-Böckingen: Mit E-Scooter geflüchtet - Drogen dabei

Ein 23-Jähriger flüchtete am Montagmorgen mit einem E-Scooter in Heilbronn-Böckingen vor der Polizei. Der Mann sollte im Bereich des Sonnenbrunnens kontrolliert werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchtete er, stellte seinen Roller ab und rannte in die Großgartacher Straße. Bei der weiteren Verfolgung konnte er festgenommen werden. Er händigte dann eine Tüte einer geringen Menge Betäubungsmitteln aus. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb der E-Scooter-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Er muss nun mit zwei Anzeigen rechnen.

Heilbronn: 40.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Verletzter und rund 40.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag in Heilbronn. Der Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 11.30 Uhr die Lämlinstraße und wollte die Hünderstraße geradeaus überqueren. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Smart und es kam zum Zusammenstoß. Der 18-jähirge Smart-Fahrer wurde verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: 15-Jähriger mit Auto unterwegs

Ein Jugendlicher sorgte am Montagabend für einen größeren Sachschaden, weil er unberechtigt mit einem Pkw unterwegs war. Der 15-Jährige nahm sich gegen 20.30 Uhr die Fahrzeugschlüssel seiner Mutter und fuhr durch Bad Friedrichshall. Er verlor auf einem Parkplatz an der Kanalstraße / Sprengelbachstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Durchgangsfahrbahn in den Parkplatzbereich. Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem rückwärts eingeparkten VW Caddy. Der Jugendliche setzte seine Fahrt danach jedoch fort. Anschließend kam er erneut von der Fahrbahn ab und touchiert einen geparkten Toyota. Auf seiner Weiterfahrt fuhr der Jugendliche mit dem Seat Ibiza gegen einen geparkten Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser nach rechts auf einen geparkten BWM Mini geschoben. Als der Seat-Fahrer von der Polizei angetroffen wurde, ergab ein Alkoholtest rund 0,8 Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell unbekannt. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell