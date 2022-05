Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Rasenmäher entwendet

Einen Rasenmäher stahlen Unbekannte zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, aus einem Gartenhaus in der Künzelsauer Komburgstraße. Die Täter entwendeten das Gerät der Marke "Briggs & Stratton" und machten sich aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: 8.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Montagvormittag kam es in Künzelsau zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger war am Montagvormittag mit seinem Sprinter auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung Reinhold-Würth-Straße unterwegs. Als er nach links auf die Reinhold-Würth-Straße auffahren wollte, übersah er offenbar den vorfahrtberechtigten BMW eines 59-Jähriger, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Öhringen-Cappel: Betrunken E-Scooter gefahren und gestürzt

Ein 18-Jähriger erlitt bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der junge Mann war gegen 21 Uhr mit seinem E-Scooter in der Öhringer Bachstraße unterwegs. Vermutlich verlor er aufgrund Alkoholisierung oder dem Einfluss von Betäubungsmittel die Kontrolle über den E-Roller und stürzte. Der Rettungsdienst musste dem 18-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er muss mit Konsequenzen für seine Kfz-Fahrerlaubnis rechnen.

Künzelsau: Geschädigte gesucht

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, wie ein Mann beim Ausparken mit seinem Auto in der Künzelsauer Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Der geflüchtete Fahrer konnte zwar durch die aufmerksame Zeugin ermittelt werden. Der oder die Geschädigte ist aber immer noch unbekannt. Diese Person wird nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

