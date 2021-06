Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 15.06.2021 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Gegenverkehr übersehen

Am späten Dienstagnachmittag befuhr gegen 17:20 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem BMW die B293 von Eppingen nach Heilbronn. Vor ihm fuhren drei weiteren Fahrzeuge ebenfalls in Richtung Heilbronn. Der BMW-Lenker setzte auf einer Geraden kurz vor Schwaigern zum Überholen an und wechselte auf die Gegenfahrbahn. Hier übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW. Der 50-Jährige brach sein Überholmanöver ab und versuchte auf die ursprüngliche Spur zu wechseln. Der entgegenkommende versuchte ebenfalls durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies misslang und beide BMW streiften sich beim Vorbeifahren. Der in Fahrtrichtung Eppingen fahrenden BMW wurde durch den Zusammenprall auf einen weiteren Pkw geschleudert. Ein Pkw-Lenker wurde leicht verletzt. Weitere Fahrzeuge wurde durch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn beschädigt. Es entstand nach den derzeitigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die B293 musste zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis 19.45 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Lauffen am Neckar bitte Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel.: 07133/2090 zu melden.

