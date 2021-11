Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Auto überschlägt sich

Laar (ots)

Am Montag ist es auf der Bundesstraße 403 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 68-jährige Niederländerin war mit ihrem Fiat 500 gegen 17.15 Uhr in Richtung Coevorden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und geriet in den Grünstreifen. Anschließend wurde der PKW wieder auf die Fahrbahn gelenkt, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrerin konnte mithilfe der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Schadens ist zurzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell