Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Überfrierende Nässe

Warstein (ots)

Trotz einer Außentemperatur von 6 Grad befanden sich auf einem Radweg in Warstein in der Straße "Im Boden" im Schattenbereich der Bäume kleinere vereiste Stellen auf der Fahrbahn. Dies wurde einer 57-jährigen Fahrradfahrerin aus Warstein am Sonntagnachmittag (14. Februar 2022), gegen 14.05 Uhr zum Verhängnis. Die Frau befuhr den Radweg aus Richtung Hirschberg kommend, als sie plötzlich in einer Linkskurve mit dem Fahrrad ins Rutschen kam und zu Boden stürzte. Durch den Aufprall verletzte sie sich, sodass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell