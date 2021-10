Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - 14-Jähriger bedroht, Zeugen gesucht

Mahlberg, Orschweier (ots)

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstagmorgen von einem bislang Unbekannten bedroht worden. Der junge Fahrradfahrer war gegen 7 Uhr auf dem Radweg von Kippenheim kommend in Richtung Bahnhof Orschweier unterwegs, als er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer überholte. Der Fremde folgte dem 14-Jährigen, schubste ihn vom Rad und sprach Bedrohungen aus. Was den Mann zu seiner Tat bewogen hat, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde der Jugendliche nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0, zu melden.

