Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Verletzte nach körperlichen Angriffen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach den aktuellen Ermittlungen der Polizei dürften am Mittwochabend entlang der Jahnallee gleich mehrere Tatverdächtige handgreiflich geworden sein. Zunächst soll ein 52-Jähriger kurz vor 19 Uhr im Bereich einer dortigen Gartenanlage einen 14-Jährigen aus einer dreiköpfigen Gruppe Jugendlicher geschlagen haben. Hieraus dürfte sich ein kurzes Handgemenge entwickelt haben, in dessen Anschluss die Jugendlichen vor dem Angreifer in Richtung Freibad geflüchtet sein sollen. Damit war allerdings nicht Schluss. Kurze Zeit später soll ein 15-Jähriger aus der Jugendgruppe von dem 52-jährigen Angreifer und einem 24-jährigen Tatverdächtigen zu Boden gebracht und tätlich angegangen worden sein. Bei einem weiteren Fluchtversuch dürfte ein bislang Unbekannter das Opfer erneut attackiert haben. Durch Hilferufe soll ein unbeteiligter 49-Jähriger im Bereich eines Sportgeländes auf die tumultartigen Szenen aufmerksam geworden sein. Als dieser dem Angegriffenen zu Hilfe geeilt sei und danach die Verfolgung der Tatverdächtigen aufgenommen habe, sei er von einem weiteren unbekannten Angreifer gestoßen worden.

Der 52-jährige und der 24-jährige Tatverdächtigte konnten im Rahmen einer sofortigen Fahndung von Beamten des Polizeireviers Rastatt vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den bislang Unbekannten - der eine trug ein rot-schwarz-kariertes Flanellhemd, der andere hatte einen Gipsarm - dauern an.

Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell