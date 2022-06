Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Urphar: Carport in Brand

Vermutlich bei Gartenarbeiten geriet am Mittwoch ein Carport in Wertheim-Urphar in Brand. Ein Mann entfernte gegen 10.30 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut in seiner Einfahrt in der Kellriesenstraße. Möglicherweise gelangten durch einen Windstoß Brandfunken auf das Nachbargrundstück, so dass sich ein Baum entzündete. Von diesem breitete sich das Feuer auf ein Carport aus, das niederbrannte. Die Feuerwehr war zu Brandlöschung vor Ort. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.

