Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Zigarettenautomaten- Täter flüchten auf Feldweg

Vlotho (ots)

(sls) Am Montagmorgen (4.7.) gegen 03.45 Uhr erhielten Polizeibeamte durch einen Automatenbetreiber den Hinweis, dass sich auf einem Feldweg zwischen der Höhenstraße und der alten Heerstraße ein kurz zuvor entwendeter Zigarettenautomat befinden soll. Der Automat wurde augenscheinlich in Vlotho-Exter an der Detmolder Straße entwendet und konnte per GPS-System geortet werden. Durch die Beamten wurde der beschädigte Automat auf dem Feldweg aufgefunden. Das Gehäuse wurde aufgebrochen und aus dem Inneren mehrere Schachteln Zigaretten und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Automat in Exter von der Wand gerissen und zum Auffindeort transportiert. In unmittelbarer Nähe des Zigarettenautomaten wurde durch die Polizeibeamten ein vollständig ausgebranntes Fahrzeug aufgefunden. Hierbei handelt es sich um einen grauen VW Passat, der aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter zunächst den Automaten entwendeten und anschließend damit auf den Feldweg in Herford fuhren. Der Automat wurde aufgebrochen und das Diebesgut entwendet. Ob der VW anschließend vorsätzlich in Brand gesetzt wurde oder ob eine technische Ursache ursächlich für das Feuer war müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Zigarettenautomat, sowie das Fahrzeug wurden für die weitere Beweissicherung vorläufig sichergestellt. Die Ermittlungen an der Halteranschrift und den flüchtenden Tätern dauern noch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell