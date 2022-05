Polizei Mettmann

POL-ME: 58-Jähriger Radfahrer verunfallt - Ratingen - 2205078

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 11. Mai 2022, verunfallte ein 58-jähriger Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger Radfahrer den Fuß- und Radweg entlang der Düsseldorfer Straße in Richtung Europaring. In Höhe einer Tankstelle verlor der Ratinger die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er so schwer verletzt, dass er durch die hinzugezogenen Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach Angaben von Zeugen soll der 58-Jährige während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand bedient haben. Ob dies ursächlich für den Sturz des Mannes war, ist derzeit Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

