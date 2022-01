Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung gestoppt

Bautzen (ots)

Die Bundespolizei stoppte auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz an der BAB 4 bei Bautzen am Abend des 26. Januar 2022 die Einschleusung einer irakischen Familie. Der Schleuser und die Familie wurden in Gewahrsam genommen.

Gegen 21:45 Uhr kontrollierten die Beamten die Insassen eines deutschen PKW Chrysler. Der 34-jährige Fahrer irakischer Herkunft war mit einer Familie aus Görlitz gekommen. Er hatte sie an einer Tankstelle abgeholt nachdem ein Schleuser sie über die polnische Grenze gebracht hatte. Bei der Familie handelt es sich um den 28-jährigen Vater, die 29-jährige Mutter und zwei Kinder im Alter von ein und zwei Jahren. Sie hatten weder Visum noch Aufenthaltserlaubnis und wollen einen Antrag auf Asyl stellen. Der Fahrer ist mit der Familie verwandt und sollte keinen Schleuserlohn bekommen.

Er muss sich dennoch wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten. Er besitzt eine Duldung und wurde auf freien Fuß gesetzt. Gegen die Eltern der Familie wurden Anzeigen wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes geschrieben. Sie werden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell