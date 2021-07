Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt gegen Leitplanke

Uslar (ots)

Am 03.07.2021, um 20:50 Uhr, befährt ein 25-jähriger Uslarer mit seinem BMW die L548 aus Eschershausen kommend in Richtung Relliehausen. Nach Angaben des Fahrzeugführers läuft im Bereich einer Rechtskurve ein Reh von rechts auf die Fahrbahn. Der Beteiligte weicht nach links aus und es kommt zum Zusammenstoß mit der Leitplanke, diese wird dadurch beschädigt. Der Schaden am Pkw beträgt geschätzt 4000,- Euro.

