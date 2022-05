Polizei Mettmann

POL-ME: Senioren per WhatsApp betrogen - Heiligenhaus/Hilden - 2205076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen sind gleich mehrere Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann von Betrügern über den Messengerdienst WhatsApp kontaktiert und um mehrere tausend Euro betrogen worden. Die Polizei nimmt diese Fälle erneut zum Anlass, um eindringlich vor der perfiden Betrugsmasche zu warnen.

Das war geschehen:

Am Dienstag (10. Mai 2022) hat ein 83-jähriger Senior aus Hilden von bislang unbekannten Tatverdächtigen gegen 22 Uhr eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Die Betrüger gaben sich im weiteren Chatverlauf als seine Tochter aus, die dringend zwei Überweisungen tätigen müsse, die sie aktuell aber nicht selbst durchführen könne. Der 83-Jährige folgte der Aufforderung und überwies mehrere tausend Euro an ein ihm unbekanntes Bankkonto. Am darauffolgenden Tag stellte der Senior den Betrug fest, als er mit seiner echten Tochter Kontakt aufgenommen hatte und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine 78-jährige Frau aus Heiligenhaus wurde auf ähnliche Art und Weise von Betrügern per WhatsApp am Mittwoch (11. Mai 2022) kontaktiert. Gegen 11.35 Uhr erhielt sie eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter, die eine neue Nummer habe und sich nicht online in ihr Bankkonto einloggen könne. Die Betrüger baten um die Begleichung einer Rechnung. Die Heiligenhauserin überwies daraufhin über tausend Euro. Später nahm sie Kontakt zu ihren Angehörigen auf, wodurch der Betrug aufflog und kontaktierte die Polizei.

Die Polizei warnt: Seien Sie immer skeptisch, wenn Sie Nachrichten von unbekannten Handynummern bekommen und sich Personen als Angehörige ausgeben. Kontaktieren Sie in solchen Fällen immer ihre Familie unter den Ihnen bekannten Nummern. Sprechen Sie auch mit älteren Menschen in ihrem Umfeld über diese und andere Betrugsmaschen. Und im Zweifelsfall: Informieren Sie die Polizei unter der 110!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell