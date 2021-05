Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Lich: Unfall auf der B 457 - Auto kommt auf dem Dach zum Liegen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 26.07.2021:

Lich: Unfall auf der B 457 - Auto kommt auf dem Dach zum Liegen

Offenbar noch glimpflich ging ein Unfall am späten Mittwochvormittag (gegen 11.00 Uhr) auf der B 457 bei Lich aus. Eine 21 - Jährige war mit ihrem PKW aus Richtung Gießen in Richtung Hungen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Abfahrt zum Waldschwimmbad hatte sie offenbar zu spät bemerkt, dass sich ein Rückstau bildete. Sie bremste ihren PKW stark ab und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der PKW einmal und blieb auf dem Dach liegen. Die 21 - Jährige aus Grünberg wurde leichtverletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell