Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) Wieder Randalierer in Dettingen unterwegs (26./27.02.22)

Dettingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag haben in Dettingen erneut Randalierer ihr Unwesen getrieben. Sie beschädigten auf einem Schulhof mehrere Mülleimer und Absperrungen. Ebenso beschädigten sie das Ortsschild am Ortsausgang in Richtung Wallhausen und einen Verteilerkasten einer Telefongesellschaft auf dem Radweg zwischen Dettingen und Wallhausen. Auch eine Amphibiensperreinrichtung auf der Kreisstraße 6172 zwischen Dettingen und Allensbach blieb von den Randalierern nicht verschont. Sachdienliche Hinweise auf die mutwilligen Zerstörer nimmt der Polizeiposten Allensbach, unter Tel. 07533 97149, entgegen.

