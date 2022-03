Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Opel streift Mercedes und fährt weiter (28.02.22)

Konstanz (ots)

Nachdem er einen Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße verursacht hat, ist ein Unbekannter am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr weitergefahren. Ein Zeuge beobachtete, wie ein silberner Opel Meriva beim Ausparken gegen eine geparkte schwarze Mercedes S-Klasse stieß und weiterfuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand an der Heckstoßstange Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier in Konstanz, 07531 995-0, entgegen.

