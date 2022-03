Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wohnung verwüstet und Bargeld gestohlen (28.02./01.03.22)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Wohnung in der Salmannsweilergasse verwüstet und Bargeld gestohlen. Der Dieb verschaffte sich während des närrischen Treibens unbemerkt Zutritt zu der unverschlossenen Wohnung, verwüstete diese und stahl rund 1.400 Euro Bargeld. Es entstand zudem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die Hinweise auf den Eindringling geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell