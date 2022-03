Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Airbag löst bei Unfall aus

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag im "Steinhäuslebühl" haben die Airbags an einem der beteiligten Autos ausgelöst. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beiden Audi-Limousinen auf 15.000 Euro. Ein 26-Jähriger am Steuer seines A5 kam von der Hauptstraße. Er wollte zu dem dortigen Supermarkt abbiegen, prallte dabei aber mit einem A1 einer 25-Jährigen, die von rechts kam, zusammen. Das Coupé wurde auf der Seite, der Kleinwagen an der Front stark beschädigt. Es liefen kleinere Mengen Betriebsstoffe aus. Verletzt wurde niemand.

