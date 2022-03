Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei zieht Rosenmontagsbilanz (28.02./01.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Viel zu tun hatten die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst der Stadt in der Nacht von Rosenmontag auf Dienstag in der Villinger Innenstadt. Gegen 20 Uhr hielten sich rund 200 Personen, darunter viele verkleidete feiernde Fasnetteilnehmer, in der Rietstraße auf. Unter ihnen befanden sich aber auch rund 50 Personen, die mit dem närrischen Treiben nichts zu tun hatten, sondern vielmehr darauf aus waren, Unruhe zu stiften. Personen aus dieser Gruppe warfen Feuerwerkskörper, zersplitterten Glasflaschen auf der Straße und verschmierten eine Hauswand mit Farbe. Nachdem die Polizei die Personen verstärkt ins Visier nahm, löste sich die Gruppe auf. Einen Mann zeigten die Beamten wegen des Abbrennens von Feuerwerk an. In der Färberstraße hielten sich gegen 22 Uhr ebenfalls rund 200 Personen auf, darunter auch etliche stark Alkoholisierte. Auch hier war die Fahrbahn mit vielen Glasscherben übersät.

Gegen 22.30 Uhr musste die Polizei zu einer angeblichen Schlägerei grösseren Ausmaßes ans Riettor eilen. Die gemeldeten etwa zwölf Personen waren bis zum Eintreffen der Polizeistreifen auseinander gegangen und die Beamten trafen niemand mehr an. Kurz nach Mitternacht mussten die Ordnungshüter auf der Gerberstraße eingreifen und einen Streit zwischen einem betrunkenen 22-Jährigen und einer 17-Jährigen schlichten. Eine weitere Auseinandersetzung konnten die Beamten verhindern, nachdem es gegen 1 Uhr auf der Färberstraße zu einem Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 33-Jährigen gekommen war. Gegen 5.30 Uhr gelangte ein 32-Jähriger zur Anzeige, da er auf der Färberstraße an einer Hauswand seine kleine Notdurft verrichtete.

