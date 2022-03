Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vollbremsung führt zu Auffahrunfall (28.02.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 7.500 Euro Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 27. Eine 55-jährige Opel Insignia Fahrerin fuhr, von Bad Dürrheim-Süd kommend, in Richtung der Ampelkreuzung der Bundesstraßen 27/33. Wegen Rückstaus vor der Ampel musste sie anhalten. Dabei bremste sie unvermittelt so stark ab, dass eine nachfolgende 22-Jährige mit einem Ford KA auf ihren Opel auffuhr. Verletzte gab es durch den Zusammenstoß nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell