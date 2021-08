Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Mofas

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Hauptstraße in Rheinbrohl ein abgestelltes Mofa der Marke Piaggio entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

