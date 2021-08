Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall-Flucht in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach (ots)

Am Dienstag, 10.08.2021 ereignete sich in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach, Hauptstraße Höhe Hausnummer 27. Ein Zeuge konnte als Tatfahrzeug, einen roten Ford Transit älteres Modell feststellen. Beschädigt wurde ein geparkter Pkw, der ordnungsgemäß in einer Parktasche in der Hauptstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher ist vermutlich durch Nicht-Einhalten des Abstands gegen den geparkten Pkw gestoßen und hat diesen durch Vorbeistreifen vorne links beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfalltag, Unfallzeit und/oder roter Ford Transit machen. Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644 943 0 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell