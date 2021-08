Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Poller beschädigt

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Fußgängerzone in Linz ein Poller umgefahren. Der verantwortliche Fahrzeugführer flüchtete er zunächst. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei wertvolle Hinweise erlangen, die letztendlich zur Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeugführers führten. Es handelte sich um einen 54-jährigen Mann aus Dinslaken, der sich als Monteur in Bad Hönningen aufhielt und in einem Hotel angetroffen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell