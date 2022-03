Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalismus auf Baustelle (28.02.2022)

Vöhrenbach (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Montag auf einer Baustelle auf der Langenbacherstraße ihr Unwesen getrieben. Die Personen gelangten durch ein Fenster in ein Schulgebäude, das derzeit renoviert wird. Dort rissen sie Gipssäcke auf und setzten Gips an, mit dem sie Wände und Boden verunreinigten und andere Materialien unbrauchbar machten. Insgesamt verursachten die Vandalen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07723 92948-0 zu melden.

