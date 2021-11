Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch auf der Furth - Polizei sucht aufmerksame Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (02.11.), in der Zeit von 17:30 bis 20:00 Uhr, hebelten Einbrecher das Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Schabernackstraße auf. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten die Unbekannten Schubladen und Schränke nach Wertsachen und warfen deren Inhalt achtlos auf den Fußboden. Der oder die Täter entkamen mit Bargeld, Schmuck, Uhren und einem Mobiltelefon.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Experten der Kommissariats Prävention / Opferschutz beraten Bürgerinnen und Bürger am kommenden Mittwoch (10.11.) zum Thema Einbruchschutz. Anmeldung und weitere Informationen unter der Rufnummer 02131 300-0 oder im Internet https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

