Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte hebeln an Terrassentür in Osterath - Hauseigentümerin überrascht Täter

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (02.11.), gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Görgesheideweg. Die Eigentümerin wurde durch Geräusche aufmerksam und bemerkte zwei Einbrecher, die gerade versuchten ihre Terrassentür aufzubrechen. Nachdem die Frau durch Rufe auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchteten die Unbekannten in Richtung Mayersweg. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg, die Täter entkamen ohne Beute.

Beschreibung:

männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. Die Männer trugen dunkle Hosen und ein helles sowie dunkles Sweatshirt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Experten der Kommissariats Prävention / Opferschutz beraten Bürgerinnen und Bürger am kommenden Mittwoch (10.11.) zum Thema Einbruchschutz. Anmeldung und weitere Informationen unter der Rufnummer 02131 300-0 oder im Internet https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

