Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Holzlaster-Anhänger kippt auf der Bundesstraße 27 um (28.02.2022)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Fahrer eines vollbeladenen Langholztransporters am Montag gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Donaueschingen Süd und Donaueschingen-Mitte. Der Fahrer war mit einem Scania in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Plötzlich begann der Auflieger sich aufzuschaukeln und kippte dann um. Der Fahrer konnte das Zugfahrzeug in Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen bringen. Mehrere Baumstämme rollten über die Fahrbahn, wobei sowohl die Straßenoberfläche als auch mehrere Leitplanken Beschädigungen davontrugen. Die Polizei musste die B 27 in Richtung Villingen sperren und den Verkehr umleiten. Nachdem ein Ersatz-Transporter die verlorene Ladung übernommen hatte, konnte die Polizei die Sperrung nach rund drei Stunden wieder aufheben. Am Auflieger war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens an der Fahrbahn und den Leitplanken steht noch nicht fest.

