Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Ordnungsstörungen - Viel Arbeit für die Polizei (27.02.2022)

Konstanz (ots)

Zahlreiche alkoholisierte Personen haben am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag die Konstanzer Polizei erheblich beschäftigt. Sie musste gleich mehrfach eingreifen. Während das Publikum in der Salmannsweilergasse feierte und für die Polizei völlig störungsfrei das Brauchtum pflegte, mussten die Beamten des Polizeireviers Konstanz und des Ordnungsdienstes im Bereich der Marktstätte wiederholt einschreiten. Viele der überwiegend jugendlichen und nicht verkleideten Personengruppen konsumierten in großen Mengen Alkohol und entsorgten sowohl ihren Müll, wie auch ihre Notdurft, an Ort und Stelle. Glasflaschen und anderer Unrat wurden einfach fallen und liegen gelassen. Im Laufe des Abends wurde die Stimmung immer aggressiver und angeheizter. Die Polizei musste diverse aufflammende Streitigkeiten und "Scharmützel" schlichten. Mit zunehmender Alkoholisierung kam es vermehrt zu Auseinandersetzungen der teilweise massiv betrunkenen Jugendlichen und Heranwachsenden, so dass die Polizei ständig präsent sein musste. Gegen 23 Uhr untersagten die Beamten die Musikbeschallung, die kurz darauf auch eingestellt worden war. Dennoch setzten sich die Ordnungsstörungen und Gewalttätigkeiten auch noch nach Mitternacht fort. Im Verlauf der Nacht wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen auf dem "Obermarkt" gemeldet. Unbekannte zertrümmerten dort die Glaseingangstür eines Imbisses vollständig und beschädigten eine weitere Glastür eines gegenüberliegenden Schuhgeschäfts. Außerdem traten sie mehrere Mülleimer aus ihren Befestigungen. Durch diesen Vandalismus entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Später gab es eine heftige Auseinandersetzung unter vier Personen im Bereich einer Unterführung der "Markstätte". Dabei erlitt ein 19-Jähriger eine Platzwunde, die er im Krankenhaus behandeln lassen musste. Drei Personen flüchteten nach der Schlägerei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sowohl zu den Sachbeschädigungen am "Obermarkt" als auch zu der Auseinandersetzung in der Marktstättenunterführung sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, unter Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell