Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Dreirad im Kreisverkehr umgefallen - Beifahrerin schwer verletzt (27.02.22)

Singen (ots)

Zu tief ins Glas geschaut und trotzdem ans Steuer gesetzt hat sich ein 55 Jahre alter Mann, der am Sonntagabend einen Unfall in der Georg-Fischer-Straße verursachte. Ein 55-Jähriger fuhr mit einer 41- jährigen Beifahrerin in einem Piaggio Dreirad mit so viel Schwung in einen Kreisverkehr ein, dass das Dreirad hinten links die Bodenhaftung verlor und nach rechts umkippte. Die auf dem Beifahrersitz sitzende Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab über 1,5 Promille. Der Mann musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell