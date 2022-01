Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kompromittierendes Video

Stuttgart-Nord (ots)

In einem derzeit per Messengerdienst verbreiteten kompromittierenden Video ist teilweise offenbar ein Pärchen in einer Stuttgarter Wohnung mutmaßlich beim Geschlechtsverkehr zu erkennen. Inzwischen wird teilweise behauptet oder durch die Bildführung suggeriert, das Paar halte sich in einem Stuttgarter Polizeirevier auf und es könnte sich um eine Handlung im Polizeirevier handeln. Das Polizeipräsidium Stuttgart stellt hierzu fest: Bei dem Video wurde von außen in eine Privatwohnung gefilmt, die sich in einem an das Polizeirevier angrenzenden Gebäudeteil befindet. Die Privatwohnung hat keinen Zugang zum Polizeirevier.

