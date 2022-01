Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Kunde stiehlt Backwaren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (17.01.2022) aus einer Bäckerei an der Bahnhofstraße Backwaren gestohlen und sich dabei gegen sein Festhalten gewehrt. Der Unbekannte betrat gegen 13.45 Uhr die Bäckereifiliale ohne ordnungsgemäß getragenen Mund-Nasenschutz und nahm sich Backwaren in Höhe von zirka sechs Euro aus der Theke. Als ihn der 27 Jahre alte Verkäufer aufforderte einen Mund-Nasenschutz korrekt anzuziehen, gerieten beide in Streit und der Tatverdächtige wollte offenbar das Geschäft mitsamt den Backwaren verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als der Verkäufer versuchte, die Tüte mit den Waren festzuhalten, stieß ihn der Unbekannte weg und trat nach ihm. Anschließend flüchtete er in Richtung Marktstraße. Der Mann hatte längere braune Haare, war bekleidet mit einer olivgrünen Jacke, darunter trug er einen roten Kapuzenpullover. Er trug weiße Schuhe, mutmaßlich der Marke Asics, einen schwarzen Mundschutz und hatte einen schwarzen Rucksack mit silberfarbenen Schnallen dabei. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

