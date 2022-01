Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Fahrgast bedroht Fahrscheinprüfer

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (17.01.2022) an der Haltestelle Vogelsang einen rabiaten 24 Jahre alten Fahrgast vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen zu sein und bei der Kontrolle einen 52 Jahre alten Fahrscheinprüfer weggestoßen und anschließend bedroht zu haben. Der 24-Jährige war kurz vor 06.00 Uhr in der Stadtbahn der Linie U29 in Richtung Vogelsang unterwegs, als Kontrolleure seinen Fahrschein überprüfen wollten. Der 24-Jährige stand daraufhin wortlos auf, stieß den 52-jährigen Kontrolleur zur Seite, bedrohte diesen und trat in der Folge gegen die Tür des Waggons. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann wieder auf freien Fuß.

