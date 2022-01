Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag (16./17.01.2022) in eine Jugendeinrichtung an der Mittnachtstraße sowie in eine Wohnung einer Wohngemeinschaft an der Wiederholdstraße eingebrochen. An der Mittnachtstraße verschafften sich Täter zwischen 14.00 Uhr am Sonntag und 07.30 Uhr am Montag auf unbekannte Weise Zutritt zur Kantine. Innerhalb des Gebäudes brachen sie unter anderem Türen auf und schlugen Scheiben ein, um auf diese Weise in weitere Räume zu gelangen. Im zweiten Obergeschoss brachen sie eine Geldkassette auf und stahlen Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe und Nahrungsmittel aus der Kantine. An der Wiederholdstraße gelangten Täter zwischen 08.30 Uhr und 17.00 Uhr durch ein Fenster in die Wohnung. Sie erbeuteten mehrere Elektrogeräte, einen Geldbeutel mit diversen Dokumenten sowie weitere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Als die Bewohnerin gegen 17.00 Uhr nach Hause kehrte, begegnete ihr im Bereich der Briefkästen ein Mann, der einen Wäschekorb bei sich hatte, bei dem es sich um ihren eigenen gehandelt haben könnte. Ob der Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Er soll zirka 170 Zentimeter groß sein, dunkel gekleidet gewesen sein und eine dunkle Wollmütze getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell