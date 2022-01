Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Einbruchsversuch ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (17.01.2022) versucht in eine Wohnung an der Gutbrodstraße einzubrechen. Der Täter griff gegen 15.10 Uhr durch ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und versuchte dieses von außen zu öffnen. Die Bewohnerin hörte die Geräusche und sprach den Unbekannten an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

