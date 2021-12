Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 26.12.2021, gegen 13.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit, dass er auf der B 37 einem schwarzen Auto hinterherfuhr, welches mehrmals die Mittellinie überfahren und dann sogar leicht die Leitplanke touchiert hatte. Hierbei wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Auto wechselte anschließend auf die A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und hielt kurz darauf auf dem Seitenstreifen an. Der Zeuge, ein pensionierter Polizeibeamter, hielt ebenfalls an, verständigte die Polizei, lief zur Autofahrerin und forderte sie auf, bis zum Eintreffen der Polizei stehen zu bleiben. Bei der Kontrolle wurde bei der 37-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Eine erste Überprüfung der Leitplanke ergab, dass diese nicht beschädigt worden war. Der Schaden am Auto wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

