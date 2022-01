Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Modegeschäft

Parkautomat

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen versuchten Unbekannte die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses am Oenekinger Weg aufzuhebeln. In der Zeit vom 07.01.2022 18:30 Uhr bis 08.01.2022 21:15 Uhr versuchten Unbekannte in ein Modegeschäft an der Sauerfelder Straße einzubrechen. Sie schlugen dazu ein Loch in eine Wand eines benachbarten Hausflures, gelangten allerdings nicht ins Innere des Geschäftes.

Am 08.01.2022 gegen 20:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich eine männliche Person an einem Parkautomaten auf dem Parkplatz am Kino zu schaffen machte. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, entfernte sich der Täter auf seinem Fahrrad in Richtung Jahnstraße. Beute konnte der Täter in der Kürze der Zeit nicht machen. Allerdings wurde der Parkautomat leicht beschädigt.

Er kann wie folgt beschrieben werden: 150 cm bis 160 cm groß, jugendliches Alter, schwarze Winterjacke und beige Hose. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell