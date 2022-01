Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Handel mit Betäubungsmitteln - Festnahme durch SEK

Lüdenscheid (ots)

Im Zuge von Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 26-jähriger Lüdenscheider aus seiner Wohnung in der "Goethestraße" heraus Handel mit Betäubungsmittel betreibt. Da der Polizei zudem Hinweise vorlagen, dass der 26-Jährige Zugriff auf scharfe Schusswaffen verfügen könnte, wurden für die Durchsuchungsmaßnahmen am heutigen Tag (07.01.2022) Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzugezogen. Der 26-Jährige und ein 27-jähriger Begleiter konnten, gegen 16:25 Uhr, im Nahbereich der Wohnung durch das SEK festgenommen werden. Die beiden Männer trugen zu diesem Zeitpunkt eine größere Menge Betäubungsmittel bei sich. Der 27-Jährige führte zudem eine scharfe Handfeuerwaffe mit sich. In der Wohnung selber wurden ebenfalls größere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Die Schusswaffe und sämtliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (schl)

