Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung vor Imbiss - Schläge mit Schlagstock/Kupfer aus Keller gestohlen

Iserlohn (ots)

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr, am "Kurt-Schumacher-Ring" gekommen. Ein 18-jähriger du ein 19-jähriger Holzwickeder standen mit ihrem Auto vor einem Imbiss. Drei junge Männer näherten sich fußläufig an die beiden an. Einer von ihnen schlug unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock zweimal auf den Hinterkopf des 18-Jährigen, der daraufhin benommen zu Boden fiel. Anschließend stürzten sich die drei auf den 19-Jährigen, schlugen und traten auf diesen ein. Außerdem zerstachen sie einen der Vorderreifen des Autos, bevor sie sich in Richtung "Mühlentor" entfernten. Die Personalien der Angreifer stehen inzwischen fest. Vorausgegangen sind der Tat vermutlich Streitigkeiten in entfernter Vergangenheit. Beide Geschädigte wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. (schl)

Aus einem Keller eines Hauses in der Straße "Im Wiesengrund" wurden zwischen dem 23.12. und dem 06.01. ca. 20kg Kupferschrott sowie mehrere Farbdosen entwendet. Die Täter nutzten um sich Zutritt zu verschaffen wahrscheinlich ein offen stehendes Kellerfenster. (schl)

